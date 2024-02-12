Відновлено електропостачання для 27 тисяч сімей на Донеччині

За минулі вихідні енергетики повернули електрику до трьох населених пунктів Донецької області. Фото: ДТЕК Донецькі електромережі

За вихідні фахівці «ДТЕК Донецькі електромережі» зуміли відновити електропостачання трьох населених пунктів на Донеччині, де мешкають понад 27 тисяч сімей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«На жаль, агресор продовжує безперервно обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури — зараз фактично неможливо забезпечити безперебійну подачу електрики», — зазначив голова Донецької ОВА.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області енергетики повернули електрику до 294 населених пунктів протягом січня. Знову зі світлом понад 214 тисяч сімей у регіоні.