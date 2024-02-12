Жителей прифронтового Северска обеспечат чистой водой

В Северске Донецкой области завершена наладка фильтровальной станции, благодаря которой жители прифронтового города будут обеспечены чистой водой. Об этом сегодня сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Около полутора лет в населенных пунктах громады нет газа, воды и электричества — оккупанты разрушили всю возможную инфраструктуру. Кроме того, до линии фронта 10 километров, что затрудняет ремонтные работы», — говорится в сообщении.

Вадим Филашкин отметил, что приобрести оборудование для фильтровальной станции помогли благотворители, а специальная машина для развоза воды была приобретена за средства субвенции из областного бюджета местному бюджету в декабре прошлого года.

Напомним, в Северской громаде Донецкой области с начала полномасштабной войны отсутствует водоснабжение, электрика и газ. Заниматься восстановлением пока невозможно, так как российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты. Однако недавно стало известно, что международная неправительственная гуманитарная организация «Сумка Самаритянина» приобрела для громады фильтровальную станцию.