Жителів прифронтового Сіверська забезпечать чистою водою

У Сіверську Донецької області завершено налагодження фільтрувальної станції, завдяки якій мешканці прифронтового міста будуть забезпечені чистою водою. Про це сьогодні повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Близько півтора року у населених пунктах громади немає газу, води та електрики — окупанти зруйнували всю можливу інфраструктуру. Крім того, до лінії фронту 10 кілометрів, що ускладнює ремонтні роботи», — йдеться у повідомленні.

Вадим Філашкін зазначив, що придбати обладнання для фільтрувальної станції допомогли благодійники, а спеціальну машину для розвезення води було придбано коштом субвенції з обласного бюджету місцевому бюджету у грудні минулого року.

Нагадаємо, у Сіверській громаді Донецької області від початку повномасштабної війни відсутнє водопостачання, електрика та газ. Займатися відновленням поки що неможливо, оскільки російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти. Однак нещодавно стало відомо, що міжнародна неурядова гуманітарна організація «Сумка Самаритянина» придбала для громади фільтрувальну станцію .