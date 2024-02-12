Оккупанты собрали 30-киломметровый «царь-поезд» в Донецкой области: DeepState показал радарные фото

Российские оккупанты в захваченной Донецкой области собрали «царь-поезд». Фото: DeepState

Российские оккупанты в захваченной Донецкой области собрали «царь-поезд» протяженностью 30 км, в составе которого более двух тысяч вагонов. Об этом передает украинский проект DeepState, который опубликовал радарные снимки.



Конструкция из товарных вагонов тянется по ветке от железнодорожного вокзала в Оленовке до Волновахи и насчитывает около 2100 вагонов разного типа. Сооружение этой вагонной многоножки началось в июле 2023 года. Для постройки, очевидно, использовался подвижной состав, украденный с временно оккупированных территорий.



Аналитики отметили, что «инженерное сооружение» является препятствием для продвижения Сил обороны.



«Ее вполне можно рассматривать как отдельную линию обороны, ведь повредить, сдвинуть или взорвать 30-километровую массу металла крайне тяжело, а движение техники из-за такой помехи без пробития коридора невозможно», — говорится в сообщении.



Напомним, на Авдеевском направлении Силы обороны Украины противостоят не только рядовой армии РФ, но и российским спецназовцам.