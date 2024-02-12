Авдеевку штурмует хорошо обученная российская армия, среди них есть спецназовцы

На Авдеевском направлении Силы обороны Украины противостоят не только рядовой армии РФ, но и российским спецназовцам. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

По его словам, в последние дни россияне привлекает больше бронетехники для наступления.

«Происходят мероприятия противодействия, боестолкновения. Линия боевого столкновения движется не только в одну сторону. В последние дни враг начал привлекать к наступательным действиям бронетехнику: танки, БМП. Иногда это бывает один-два, иногда больше», — сказал Лиховий.

Он также добавил, что ранее россияне применяли тактику малых пехотных групп.



По информации украинского проекта DeepState, в Авдеевке российские войска за последние сутки смогли продвинуться на южной и северной окраинах города.



Напомним, «Новости Донбасса» поговорили о ситуации в Авдеевке с главой городской военной администрации Виталием Барабашом.