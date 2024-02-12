Окупанти зібрали 30-кілометровий «цар-поїзд» на Донеччині: DeepState показав радарні фото

Російські окупанти у захопленій Донецькій області зібрали «цар-потяг». Фото: DeepState

Російські окупанти у захопленій Донецькій області зібрали «цар-потяг» завдовжки 30 км, у складі якого понад дві тисячі вагонів. Про це повідомляє український проєкт DeepState, який опублікував радарні знімки.



Конструкція з товарних вагонів тягнеться гілкою від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи та налічує близько 2100 вагонів різного типу. Спорудження цієї вагонної багатоніжки розпочалося у липні 2023 року. Для будівництва, очевидно, використовувався рухомий склад, вкрадений з тимчасово окупованих територій.



Аналітики зазначили, що «інженерна споруда» є перешкодою для просування Сил оборони.



«Її цілком можна розглядати як окрему лінію оборони, адже пошкодити, зрушити або підірвати 30-кілометрову масу металу вкрай тяжко, а рух техніки через таку перешкоду без пробиття коридору неможливий», — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, на Авдіївському напрямі Сили оборони України протистоять не лише пересічній армії РФ, а й російським спецназівцям.