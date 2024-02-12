Нацгвардейцы за неделю уничтожили техники россиян на десятки миллионов долларов

Бойцы Национальной гвардии Украины за последнюю неделю ликвидировали техники россиян на десятки миллионов долларов. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел Украины, за неделю гвардейцы ликвидировали: 8 танков; 5 бронетранспортеров; 10 боевых бронированных машин; 31 вражеский автомобиль; 5 складов боекомплекта; 51 вражеский блиндаж с россиянами внутри.
«Отдельно отмечу уничтожение огнеметной системы залпового огня ТОС-1 «Солнцепек», которую россияне считают своим самым страшным оружием», — подчеркнул министр Клименко.