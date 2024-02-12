Нацгвардійці за тиждень знищили техніку росіян на десятки мільйонів доларів

Нацгвардійці знищили російську техніку. Фото з відкритих джерел

Бійці Національної гвардії України за останній тиждень ліквідували техніку росіян на десятки мільйонів доларів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ України, за тиждень гвардійці ліквідували: 8 танків; 5 бронетранспортерів; 10 бойових броньованих машин; 31 ворожий автомобіль; 5 складів боєкомплекту; 51 ворожий бліндаж з росіянами всередині.

"Особливо відзначу знищення вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1 "Сонцепьок", яку росіяни вважають своєю найстрашнішою зброєю", - підкреслив міністр Клименко.