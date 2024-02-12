ЄС може вперше запровадити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ

Європейський союз у рамках нового пакету санкцій хоче запровадити обмеження проти кількох китайських компаній за їхню допомогу Росії. Про це пише видання Bloomberg.

«Європейський союз запропонував нові торгові обмеження приблизно для двох десятків компаній, у тому числі трьох, що базуються в Китаї, яких звинувачують у підтримці військових зусиль Росії в Україні», - пише видання.

Зазначається, що у разі ухвалення це буде перший випадок з початку повномасштабної війни, коли ЄС вводить обмеження для компаній з Китаю.

Варто зазначити, що ЄС і раніше мав пропозицію щодо введення обмежень для кількох китайських фірм, але деякі держави-члени були проти таких заходів після того, як Пекін надав певні гарантії.