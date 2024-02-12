РФ применила гиперзвуковую ракету «Циркон» во время атаки на Киев 7 февраля

Фото: гиперзвуковая ракета ЗМ22 "Циркон". Фото: росСМИ

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз подтвердили, что во время удара по столице 7 февраля россияне применили гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон». Об этом сообщает директор института Александра Рувина.



«Эксперты Института завершили исследования российских ракет, которые 7 февраля атаковали Украину. По предварительной информации, действительно имеем факт использования ракеты 3М22 „Циркон“. Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия», — сообщил Рувин.



На обломках ракеты лазерной гравировкой и методом тиснения выполнили надпись 3Л22, что свидетельствует о том, что это конкретные комплектующие узлы «Циркона». Кроме того, рулевые механизмы имеют болты с маркировкой в виде цифр 26, что также является отличительной чертой «Циркона». Другие маркировки помогли установить дату производства ракеты — это конец 2023 — начало 2024 года.



Напомним, 7 февраля Россия атаковала Киев, в результате один человек был травмирован, часть города осталась без света.