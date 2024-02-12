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РФ застосувала гіперзвукову ракету «Циркон» під час атаки на Київ 7 лютого

12 лютого 2024, 21:23

РФ застосувала гіперзвукову ракету «Циркон» під час атаки на Київ 7 лютого

Фото: гіперзвукова ракета ЗМ22 "Циркон". Фото: росЗМІ Фото: гіперзвукова ракета ЗМ22 "Циркон". Фото: росЗМІ

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз підтвердили, що під час удару по столиці 7 лютого росіяни застосували гіперзвукову ракету 3М22 «Циркон». Про це повідомляє директор інституту Олександра Рувіна.

Експерти Інституту завершили дослідження російських ракет, які 7 лютого атакували Україну. За попередньою інформацією, справді маємо факт використання ракети 3М22 «Циркон». Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів та деталей, особливості відповідного типу зброї», — повідомив Рувін.

На уламках ракети лазерним гравіюванням та методом тиснення виконали напис 3Л22, що свідчить про те, що це конкретні комплектуючі вузли «Циркона». Крім того, кермові механізми мають болти з маркуванням у вигляді цифр 26, що також є рисою «Циркона». Інші маркування допомогли встановити дату виробництва ракети — це кінець 2023 — початок 2024 року.

Нагадаємо, 7 лютого Росія атакувала Київ, в результаті чого четверо людей загинуло і 40 були поранені.

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