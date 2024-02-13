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Украинские силы ПВО ночью сбили 16 дронов

13 февраля 2024, 08:20

Украинские силы ПВО ночью сбили 16 дронов

Украинские силы ПВО ночью сбили 16 дронов

Российские войска сегодня ночью, 13 февраля, атаковали территорию Украины с помощью дронов-камикадзе типа «Шахед». Сообщается, что украинские силы ПВО сбили 16 дронов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

«В ночь на 13 февраля 2024 года противник атаковал 23 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из районов Приморско-Ахтарска РФ и мыса Чауда временно оккупированного Крыма», — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Сообщается, что в результате боевой работы уничтожены 16 ударных беспилотников противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что после российского обстрела теплоэлектростанция в Днепропетровской области прекратила производство электроэнергии.

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