Українські сили ППО вночі збили 16 дронів

Російські війська сьогодні вночі, 13 лютого, атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу «Шахед». Повідомляється, що українські сили ППО збили 16 дронів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Охтарська РФ і мису Чауда тимчасово окупованого Криму», — йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Повідомляється, що внаслідок бойової роботи знищено 16 ударних безпілотників противника в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Раніше повідомлялося, що після російського обстрілу теплоелектростанція на Дніпропетровщині припинила виробництво електроенергії .