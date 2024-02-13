ССО уничтожили командно-наблюдательный пост россиян на Херсонском направлении

КНП россиян в Херсонской области. Фото: кадр из видео

Операторы 73-го морского центра ССО продолжают работать на Херсонском направлении, нанося противнику значительные потери. Военные Сил специальных операций уничтожили КНП россиян во временно оккупированной Херсонской области, пишет командование Сил специальных операций ВС Украины.







«Во время ведения воздушной разведки экипаж БПАК обнаружил вражеский командно-наблюдательный пост и состав с боекомплектом. По целям было нанесено огневое поражение FPV-дронами», — отметили в ССО.



По данным командования Сил специальных операций, потери оккупантов составили: около 10 военнослужащих убитыми, двое раненых, полностью уничтожен склад с боекомплектом.



Ранее операторы 73-го морского центра Сил специальных операций Украины провели успешную операцию, уничтожив разведывательное оборудование, установленное российскими войсками на захваченной добывающей платформе в Черном море.