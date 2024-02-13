  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

ССО уничтожили командно-наблюдательный пост россиян на Херсонском направлении

13 февраля 2024, 08:30

ССО уничтожили командно-наблюдательный пост россиян на Херсонском направлении

КНП россиян в Херсонской области. Фото: кадр из видео КНП россиян в Херсонской области. Фото: кадр из видео

Операторы 73-го морского центра ССО продолжают работать на Херсонском направлении, нанося противнику значительные потери. Военные Сил специальных операций уничтожили КНП россиян во временно оккупированной Херсонской области, пишет командование Сил специальных операций ВС Украины.



«Во время ведения воздушной разведки экипаж БПАК обнаружил вражеский командно-наблюдательный пост и состав с боекомплектом. По целям было нанесено огневое поражение FPV-дронами», — отметили в ССО.

По данным командования Сил специальных операций, потери оккупантов составили: около 10 военнослужащих убитыми, двое раненых, полностью уничтожен склад с боекомплектом.

Ранее операторы 73-го морского центра Сил специальных операций Украины провели успешную операцию, уничтожив разведывательное оборудование, установленное российскими войсками на захваченной добывающей платформе в Черном море.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Херсонская область
Прочее
потери оккупантов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:50
В России предложили отмечать 24 февраля как день вторжения в Украину
08:20
Украинские силы ПВО ночью сбили 16 дронов
23:45
Главное за день: В Мариуполе оккупанты отбирают квартиры. Войска РФ продвинулись в Авдеевке
17:30
Оккупанты собрали 30-киломметровый «царь-поезд» в Донецкой области: DeepState показал радарные фото
12:20
В оккупированной Кременной россияне ограбили квартиру онкобольной женщины
11:45
В Мариуполе оккупанты присваивают квартиры местных жителей
11:30
Пока Минобороны РФ молчит, журналисты узнали имена четырех моряков, пропавших без вести из-за удара по кораблю «Новочеркасск»
10:25
За сутки под огнем россиян оказались населенные пункты в трех районах Донетчины
08:10
В ВСУ рассказали о сбитых ночью воздушных целях
07:34
Ночью россияне ударили ракетами по Селидово, трое раненых
23:21
Главное за день: Россияне пытаются захватить Авдеевку. В РФ умер дончанин, обвиненный в «шпионаже»
19:49
В РФ умер житель Донецкой области, которого обвиняли в «шпионаже»
23:11
Главное за день: «Чиновники ЛНР» задержаны в оккупации. России подбирается к Часов Яру
19:47
Новости оккупации: В Лисичанске убит глава «МЧС ЛНР». У Соловьева требуют возмездия за сломанную парту в Мариуполе ►
17:02
Высокопоставленные «чиновники ЛНР» задержаны в оккупации
10:44
Несовершеннолетние на пилоне: В оккупированном Луганске проводят проверку
23:29
Главное за день: Оккупанты расстреляли военных ВСУ. Европол нашел украинских детей в РФ
23:10
Главное за день. Замена руководства ВСУ. Авдеевка остается основным участком фронта
14:22
Британская разведка назвала Авдеевку приоритетным для РФ направлением на фронте
11:48
Российские войска пытаются прорваться в Часов Яр
все новости
09:50
В России предложили отмечать 24 февраля как день вторжения в Украину
09:15
Оккупанты закупают терминалы Starlink в арабских странах — ГУР
08:55
Российские оккупанты ранили четырех жителей Донецкой области при обстреле Нью-Йорка и Селидово
08:30
ССО уничтожили командно-наблюдательный пост россиян на Херсонском направлении
08:20
Украинские силы ПВО ночью сбили 16 дронов
07:48
ТЭС на Днепропетровщине прекратила производство электроэнергии после российского обстрела
23:45
Главное за день: В Мариуполе оккупанты отбирают квартиры. Войска РФ продвинулись в Авдеевке
22:46
Путь, длиною в 5 стран: с ВОТ эвакуировали 80-летнюю женщину
21:23
РФ применила гиперзвуковую ракету «Циркон» во время атаки на Киев 7 февраля
21:19
В Краматорском районе в результате детонации ВОП погиб мужчина, еще один человек получил ранение
19:26
ЕС может впервые ввести санкции против китайских компаний за помощь РФ
18:25
Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе
17:39
Нацгвардейцы за неделю уничтожили техники россиян на десятки миллионов долларов
17:30
Оккупанты собрали 30-киломметровый «царь-поезд» в Донецкой области: DeepState показал радарные фото
17:27
Жителей прифронтового Северска обеспечат чистой водой
17:08
Авдеевку штурмует хорошо обученная российская армия, среди них есть спецназовцы
16:59
В 2024 году Украина изготовит тысячи БПЛА дальнего действия — Федоров
16:27
На Таврическом направлении увеличивается количество российских пленных: Тарнавский назвал причину
15:59
Восстановлено электроснабжение для 27 тысяч семей на Донетчине
15:45
Новейшая украинская система РЭБ сбивает «шахеды» с пути — Forbes
все новости
ВИДЕО
КНП россиян в Херсонской области. Фото: кадр из видео ССО уничтожили командно-наблюдательный пост россиян на Херсонском направлении
13 февраля, 08:30
Российские оккупанты в захваченной Донецкой области собрали «царь-поезд». Фото: DeepState Оккупанты собрали 30-киломметровый «царь-поезд» в Донецкой области: DeepState показал радарные фото
12 февраля, 17:30
Подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя задержан. Фото: Нацполиция Задержан подозреваемый в убийстве заместителя мэра Никополя
12 февраля, 13:12
Новости оккупации: В Лисичанске убит глава «МЧС ЛНР». У Соловьева требуют возмездия за сломанную парту в Мариуполе ► Новости оккупации: В Лисичанске убит глава «МЧС ЛНР». У Соловьева требуют возмездия за сломанную парту в Мариуполе ►
10 февраля, 19:47
Пограничники ликвидировали оккупантов в Луганской области. Фото: кадр из видео Пограничники ликвидировали 11 оккупантов в Луганской области
09 февраля, 16:59
Полицейские «Білі янголи» и украинские военные задержали российского оккупанта под Авдеевкой. Фото: полиция Под Авдеевкой правоохранители и военные задержали раненого оккупанта
09 февраля, 13:59

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама