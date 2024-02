Спецоперация «Цитадель»: ССО Украины уничтожили разведоборудование РФ на захваченной платформе в Черном море

Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций Украины провели успешную операцию, уничтожив разведывательное оборудование, установленное российскими войсками на захваченной добывающей платформе в Черном море, информирует командование ССО.



«Эта платформа использовалась россиянами для усиления работы БПЛА иранского производства "Мохаджер-6", что позволяло проводить разведку и наносить удары по объектам критической инфраструктуры юга Украины», — отметили в спецслужбе.

OPERATION "CITADEL": Ukrainian SOF operators have conducted an extremely complex and effective operation in the Black Sea near the coast of the temporarily occupied Crimea.



As a result, important enemy equipment was captured and a mast with an antenna was blown up. pic.twitter.com/UC3cDSBvY8