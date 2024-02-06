Спецоперация «Цитадель»: ССО Украины уничтожили разведоборудование РФ на захваченной платформе в Черном море

Спецоперация «Цитадель». Фото: кадр из видео

Операторы 73-го морского центра Сил специальных операций Украины провели успешную операцию, уничтожив разведывательное оборудование, установленное российскими войсками на захваченной добывающей платформе в Черном море, информирует командование ССО.



«Эта платформа использовалась россиянами для усиления работы БПЛА иранского производства "Мохаджер-6", что позволяло проводить разведку и наносить удары по объектам критической инфраструктуры юга Украины», — отметили в спецслужбе.

OPERATION "CITADEL": Ukrainian SOF operators have conducted an extremely complex and effective operation in the Black Sea near the coast of the temporarily occupied Crimea.



As a result, important enemy equipment was captured and a mast with an antenna was blown up. pic.twitter.com/UC3cDSBvY8 — SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) February 6, 2024



Также на платформе была установлена радиолокационная станция «Нева-Б» для обнаружения надводных объектов. Спецоперация включала подход к платформе на лодках, зачистку объекта и его последующее заминирование.



В ССО подчеркнули, что успешный подрыв платформы позволил захватить важное оборудование противника и значительно ограничить его возможности в северо-западной части Черного моря, обеспечивая более безопасное передвижение кораблей.



Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года спецподразделение Group 13 Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожило ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ.