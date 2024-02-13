ССО знищили командно-спостережний пост росіян на Херсонському напрямку

КСП росіян у Херсонській області. Фото: кадр із відео

Оператори 73-го морського центру ССО продовжують працювати на Херсонському напрямку, завдаючи противнику значних втрат. Військові Сил спеціальних операцій знищили КСП росіян у тимчасово окупованій Херсонській області, пише командування Сил спеціальних операцій ЗС України.





«Під час ведення повітряної розвідки екіпаж БпАК виявив ворожий командно-спостережний пост і склад з боєкомплектом. По цілях було нанесено вогневе ураження FPV-дронами», - зазначили в ССО.



За даними командування Сил спеціальних операцій, втрати окупантів склали: близько 10 військовослужбовців убитими, двоє поранених повністю знищено склад з боєкомплектом.



Раніше оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій України провели успішну операцію, знищивши розвідувальне обладнання, встановлене російськими військами на добувній платформі в Чорному морі.