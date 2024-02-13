Оккупанты закупают терминалы Starlink в арабских странах — ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: государство-агрессор закупает средства связи, в том числе терминалы спутникового интернета Starlink, для использования в войне в арабских странах.



В свежем радиоперехвате российские оккупанты обсуждают соответствующие возможности приобретения терминала спутниковой связи Starlink.







По словам одного из захватчиков, «арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…», а стоимость закупки устройства Starlink составляет 200 тысяч рублей.



Напомним, Российская Федерация вербует наемников из Сирии для участия в боевых действиях против Украины.