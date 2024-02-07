РФ вербует сирийцев на войну благодаря турфирмам: в ГУР рассказали детали схемы

Российская Федерация вербует наемников из Сирии для участия в боевых действиях против Украины. Это свидетельствует об ухудшении морально-психологического состояния российских оккупационных войск из-за масштабных потерь и необходимости их пополнять для дальнейших мясных штурмов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Подготовка проходит на сирийской территории недалеко от города Алеппо и аэродрома Kuweires. Первая партия - около 1000 наемников — проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке. После завершения сирийских наемников доставят на авиабазу Хмеймим, а оттуда - на территорию России», — говорится в сообщении.



В ГУР рассказали, что после прибытия в РФ, им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в оккупационную армию.



На видео можно увидеть сирийцев с российскими паспортами, изготовленными за 5 дней.



В украинской разведке пояснили, что рекрутинг мужского населения в Сирии Кремль реализует через туристические фирмы. Так, сирийцам сначала обещают работу охранников на нефтеперерабатывающих объектах в Якутии, а затем привлекают на «более высокооплачиваемую работу» в Бурятии.



В городе Улан-Уде паспортизированных наемников ждет мобилизация в состав 5-й отдельной гвардейской танковой бригады с РФ (в/ч 46108) и дальнейшее участие в боевых действиях в Украине.



Напомним, граждане соседней Беларуси принимают участие в войне против Украины на стороне российских оккупантов. Недавно одного военного удалось взять в плен.



Также мы писали, что в Беларуси находятся около 2000 тысяч российских военнослужащих.