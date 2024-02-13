  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти закуповують термінали Starlink в арабських країнах — ГУР

13 лютого 2024, 09:15

Окупанти закуповують термінали Starlink в арабських країнах — ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор закуповує засоби зв'язку, зокрема термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах.

У новому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання термінала супутникового зв'язку Starlink.



За словами одного із загарбників, «арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…», а вартість закупівлі пристрою Starlink складає 200 тисяч рублів.

Українські військові повідомляють, що ЗС РФ дедалі частіше застосовують термінали Starlink на окупованих територіях. Ще на початку 2023 року повідомлялося про використання терміналів, захоплених російськими силами у ЗСУ під час бойових дій.

Зараз повідомляється, що термінали з активованими обліковими записами масово поставляються до Росії через Дубай. Їхнє використання на окупованих територіях підтверджує ГУР МО України.

Ілон Маск прокоментував ці новини наступним чином: «У ряді хибних повідомлень новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорично не так. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не продавався прямо чи опосередковано до Росії».


Згідно з картою покриття, на цей момент Starlink працює на півдні Херсонської, Запорізької та на півночі Луганської області, тому немає жодних перешкод для їх використання російською стороною.

Ще в жовтні 2022 року було обговорено, що обмеження на роботу терміналів не оновлюються вчасно відповідно до змін лінії фронту.

Аналітики вважають, що за бажанням компанія SpaceX цілком могла б боротися з використанням терміналів російською стороною, але, судячи з коментаря Маска, найближчим часом цього не станеться.

Нагадаємо, Російська Федерація вербує найманців із Сирії для участі у бойових діях проти України.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
Зв'язок Starlink

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:20
Окупанти 18 разів обстрілювали населені пункти Донбасу минулої доби
09:50
У Росії запропонували відзначати 24 лютого як день вторгнення в Україну
08:20
Українські сили ППО вночі збили 16 дронів
23:45
Головне за день: У Маріуполі окупанти відбирають квартири. Війська РФ просунулися в Авдіївці
17:30
Окупанти зібрали 30-кілометровий «цар-поїзд» на Донеччині: DeepState показав радарні фото
12:20
В окупованій Кремінній росіяни пограбували квартиру онкохворої жінки
11:45
У Маріуполі окупанти забирають квартири місцевих жителів
11:30
Поки Міноборони РФ мовчить, журналісти дізналися імена чотирьох моряків, які зникли безвісти через удар по кораблю «Новочеркаськ»
10:25
За добу під вогнем росіян опинилися населені пункти у трьох районах Донеччини
08:10
У ЗСУ розповіли про збиті вночі повітряні цілі
07:34
Вночі росіяни вдарили ракетами по Селидовому, троє поранених
23:21
Головне за день: Росіяни намагаються захопити Авдіївку. У РФ помер донеччанин, звинувачений у «шпигунстві»
19:49
У РФ помер мешканець Донецької області, якого звинувачували у «шпигунстві»
23:11
Головне за день: «Чиновників ЛНР» затримано в окупації. Росії підбирається до Часів Яру
19:47
Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі
17:02
Високопосадовців «ЛНР» затримано в окупації
10:44
Неповнолітні на пілоні: В окупованому Луганську проводять перевірку
23:29
Головне за день: Окупанти розстріляли військових ЗСУ. Європол знайшов українських дітей у РФ
23:10
Головне за день. Заміна керівництва ЗСУ. Авдіївка залишається основною ділянкою фронту
14:22
Британська розвідка назвала Авдіївку пріоритетним для РФ напрямом на фронті
усі новини
10:20
Окупанти 18 разів обстрілювали населені пункти Донбасу минулої доби
09:50
У Росії запропонували відзначати 24 лютого як день вторгнення в Україну
09:15
Окупанти закуповують термінали Starlink в арабських країнах — ГУР
08:55
Російські окупанти поранили чотирьох жителів Донецької області під час обстрілів Нью-Йорка та Селидового
08:30
ССО знищили командно-спостережний пост росіян на Херсонському напрямку
08:20
Українські сили ППО вночі збили 16 дронів
07:48
ТЕС на Дніпропетровщині припинила виробництво електроенергії після російського обстрілу
23:45
Головне за день: У Маріуполі окупанти відбирають квартири. Війська РФ просунулися в Авдіївці
22:46
Шлях, довжиною у 5 країн: із ТОТ евакуювали 80-річну жінку
21:23
РФ застосувала гіперзвукову ракету «Циркон» під час атаки на Київ 7 лютого
21:19
У Краматорському районі внаслідок детонації ВНП загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення
19:26
ЄС може вперше запровадити санкції проти китайських компаній за допомогу РФ
18:25
Зеленський провів першу Ставку в оновленому складі
17:39
Нацгвардійці за тиждень знищили техніку росіян на десятки мільйонів доларів
17:30
Окупанти зібрали 30-кілометровий «цар-поїзд» на Донеччині: DeepState показав радарні фото
17:27
Жителів прифронтового Сіверська забезпечать чистою водою
17:08
Авдіївку штурмує добре навчена російська армія, серед них є спецназівці
16:59
У 2024 році Україна виготовить тисячі БПЛА дальньої дії — Федоров
16:27
На Таврійському напрямі збільшується кількість російських полонених: Тарнавський назвав причину
15:59
Відновлено електропостачання для 27 тисяч сімей на Донеччині
усі новини
ВІДЕО
КСП росіян у Херсонській області. Фото: кадр із відео ССО знищили командно-спостережний пост росіян на Херсонському напрямку
13 лютого, 08:30
Російські окупанти у захопленій Донецькій області зібрали «цар-потяг». Фото: DeepState Окупанти зібрали 30-кілометровий «цар-поїзд» на Донеччині: DeepState показав радарні фото
12 лютого, 17:30
Підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя затримано. Фото: Нацполіція Затримано підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя
12 лютого, 13:12
Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі
10 лютого, 19:47
Прикордонники ліквідували окупантів у Луганській області. Фото: кадр із відео Прикордонники ліквідували 11 окупантів у Луганській області
09 лютого, 16:59
Поліцейські «Білі ангели» та українські військові затримали російського окупанта під Авдіївкою. Фото: поліція Під Авдіївкою правоохоронці та військові затримали пораненого окупанта
09 лютого, 13:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама