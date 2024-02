Окупанти закуповують термінали Starlink в арабських країнах — ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: держава-агресор закуповує засоби зв'язку, зокрема термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах.



У новому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання термінала супутникового зв'язку Starlink.







За словами одного із загарбників, «арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…», а вартість закупівлі пристрою Starlink складає 200 тисяч рублів.



Українські військові повідомляють, що ЗС РФ дедалі частіше застосовують термінали Starlink на окупованих територіях. Ще на початку 2023 року повідомлялося про використання терміналів, захоплених російськими силами у ЗСУ під час бойових дій.



Зараз повідомляється, що термінали з активованими обліковими записами масово поставляються до Росії через Дубай. Їхнє використання на окупованих територіях підтверджує ГУР МО України.



Ілон Маск прокоментував ці новини наступним чином: «У ряді хибних повідомлень новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорично не так. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не продавався прямо чи опосередковано до Росії».

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.



This is categorically false.



To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.