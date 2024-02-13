В Днепре после ночного обстрела эвакуируют больницу и закрывают школы

В Днепре после атаки российских дронов-камикадзе в ночь на вторник, 13 февраля, решили закрыть школы и эвакуировать больницу. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

«Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим немалое количество паллиативных больных. Также закрываем школы», — рассказал он.

Филатов отметил, что проблема в том, что по прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится.

Ранее сообщалось, что после российского обстрела сегодня ночью ТЭС в Днепропетровской области прекратила производство электроэнергии.