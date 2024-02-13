У Дніпрі після нічного обстрілу евакуюють лікарню та закривають школи

У Дніпрі після атаки російських дронів-камікадзе в ніч проти вівторка, 13 лютого, вирішили закрити школи та евакуювати лікарню. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

«Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення та вивозимо чималу кількість паліативних хворих. Також закриваємо школи», — розповів він.

Філатов зазначив, що проблема в тому, що, за прогнозами, найближчим часом очікується похолодання, а утримати систему не вийде.

Раніше повідомлялося, що після російського обстрілу сьогодні вночі ТЕС у Дніпропетровській області припинила виробництво електроенергії .