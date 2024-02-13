ТЭС на Днепропетровщине прекратила производство электроэнергии после российского обстрела

В результате российских обстрелов одна из теплоэлектростанций ДТЭК прекратила производство электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК сегодня ночью.

«Агрессор продолжает осуществлять систематические террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. В ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК», — говорится в сообщении компании.

В сообщении компании нет указания на конкретную ТЭС, но, по данным источников, речь идёт о теплоэлектростанции в днепропетровской области.

Также сообщается, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий и возобновлению работы оборудования.

Напомним, в воскресенье вечером, 11 февраля, произошел «прилет» по энергетическому объекту в Павлограде Днепропетровской области. В результате этого произошел пожар, в нескольких населенных пунктах отсутствует водо- и энергоснабжение.