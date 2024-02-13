В оккупированном Мариуполе слышны звуки взрывов

В чатах Мариуполя сообщают о звуках взрывов. Жители пишут, что громко в Приморском районе и в 23-м микрорайоне, сообщил Мариупольский городской совет.



Отмечается, что оккупанты информируют о работе систем ПВО.

Также оккупационная власть сообщила об утилизации боеприпасов в Мангуше.

Ранее сообщалось, что в захваченном Мариуполе оккупанты активно отбирают квартиры у местных жителей. Созданы специальные комиссии, признающие жилье «бесхозным». По последним данным, таких объектов насчитывается уже около двухсот.