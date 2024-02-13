В окупованому Маріуполі чути звуки вибухів

У чатах Маріуполя повідомляють про звуки вибухів. Мешканці пишуть, що гучно у Приморському районі та у 23-му мікрорайоні, повідомила Маріупольська міська рада.

Наголошується, що окупанти інформують про роботу систем ППО.

Також окупаційна влада повідомила про утилізацію боєприпасів у Мангуші.

Раніше повідомлялося, що у захопленому Маріуполі окупанти активно відбирають квартири у місцевих мешканців. Створено спеціальні комісії, які визнають житло «безхазяйним». За останніми даними таких об'єктів налічується вже близько двохсот.