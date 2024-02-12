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В Мариуполе оккупанты присваивают квартиры местных жителей

12 февраля 2024, 11:45

В Мариуполе оккупанты присваивают квартиры местных жителей

В захваченном Мариуполе оккупанты активно отбирают квартиры у местных жителей. Созданы специальные комиссии, признающие жилье «безхозным». По последним данным, таких объектов насчитывается уже около двухсот. Об этом сообщает издание «Следствие.Инфо».

Сообщается, что в отобранное жилье пытаются заселить россиян. Оккупационная пропаганда активно распространяет рекламу о продаже жилья в Мариуполе. Появились уже и так называемые «риелторы». По их словам, квартиры покупают жители Донецка, Луганска и россияне. Приезжают даже из Сибири. Им нравится «морской бриз», говорят специалисты по продажам.

В сюжете издания учительница Галина, которой пришлось спасаться из блокадного Мариуполя, рассказывает: оккупанты требовали доступ к квартире, чтобы якобы проверить трубы, электричество. Женщина отдала ключи соседке. Впоследствии жилье передали женщине с тремя детьми.

«Она сказала, что ей квартиру эту отдали», — рассказывает Галина.

Также сообщается, что для россиян возводят и ипотечные дома. А вот мариупольцев пытаются выселить на окраины города. «Таким образом, захватчики проводят открытую русификаторскую политику, превращая украинский Мариуполь в «русский курорт», — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что российские захватчики демонтируют Дом связи в Мариуполе. Под угрозой уничтожения оказалась уникальная мозаика.

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