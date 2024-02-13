МВД РФ объявило в розыск премьер‑министра Эстонии Каю Каллас

В базе розыска российского МВД оказались премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр культуры Литвы Симонас Кайрис. Об этом пишет российское издание «Медиазона».



В базе не указано, по какой статье разыскивают Кайриса и Каллас. Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требовал у подчиненных проверить действия властей Эстонии в связи со сносом памятника в виде танка Т-34 в эстонском городе Нарва близ границы с Россией.



Также Бастрыкин поручил проверить информацию об осквернении могил бойцов Красной армии в Таллине. Помимо Каллас и Кайрис, в базе розыска оказались больше сотни чиновников и политиков из Восточной Европы, против которых возбудили уголовные дела после сноса советских монументов в их странах.



Среди них — две трети прошлого созыва Сейма Латвии, городские советы литовской Риги, Клайпеды и Вильнюса в Литве, Луцка и Ровно в Украине, мэр польского города Валбжих и замминистра госактивов Польши.



Пропагандистское информагентство РФ «ТАСС» обвинило премьерку Эстонии в том, что она считается одним из самых ярых сторонников Украины среди лидеров ЕС.



Напомним, 17 марта 2023 года, Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию детей и незаконную передачу их из оккупированных территорий Украины в Россию.