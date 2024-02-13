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МВС РФ оголосило у розшук прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас

13 лютого 2024, 13:13

МВС РФ оголосило у розшук прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас

У базі розшуку російського МВС опинилися прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас та міністр культури Литви Симонас Кайріс. Про це пише російське видання «Медіазона».

У базі не зазначено, за якою статтею розшукують Кайріса та Каллас. Раніше глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін вимагав у підлеглих перевірити дії влади Естонії у зв'язку зі знесенням пам'ятника у вигляді танка Т-34 в естонському місті Нарва поблизу кордону з Росією.

Також Бастрикін доручив перевірити інформацію про те, що могили бійців Червоної армії у Таллінні хтось оскверняв. Крім Каллас і Кайріс, в базі розшуку опинилися понад сотня чиновників і політиків зі Східної Європи, проти яких порушили кримінальні справи після знесення радянських пам'яток у їхніх країнах.

Серед них дві третини минулого скликання Сейму Латвії, міські ради латвійської Риги, Клайпеди та Вільнюса в Литві, Луцька та Рівного в Україні, мера польського міста Валбжих та заступника міністра держактивів Польщі.

Пропагандистське інформагентство РФ «ТАСС» звинуватило прем'єрку Естонії в тому, що вона вважається одним із найзатятіших прихильників України серед лідерів ЄС.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року, Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію дітей та незаконну передачу їх з окупованих територій України до Росії.

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