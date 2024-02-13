В Украине в 2023 году был увеличен выпуск минометных снарядов в 42 раза, артиллерийских - в 2,5 раза. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

В 2024 году, по словам премьера, ожидается новый пик роста производства. Этому будет способствовать дерегуляция, которую уже провели.

«Установили четкие алгоритмы разработки и приема в эксплуатацию продукции. Это привлечет к выполнению оборонных заказов еще больше украинских производителей. Для согласования работы министерств и ведомств, оборонных предприятий и экспертной среды на прошлой неделе создали Промышленно оборонный комитет Украины», — сказал глава правительства.

Он также добавил, что уже состоялось его первое заседание, на котором был принят ряд важных решений для синхронизации деятельности правительства и оборонных предприятий, а также для ее лучшей результативности.

«Украина развивает собственные мощности ОПК, но и дальше нуждается в поддержке партнеров. Находимся с ними в постоянной коммуникации. Ожидаем выполнения обещания со стороны ЕС поставить более одного миллиона снарядов. Видим, что оборонный комплекс Евросоюза набирает обороты», - отметил Шмыгаль.