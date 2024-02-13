Україна має величезні зрушення у виробництві боєприпасів

В Україні у 2023 році було збільшено випуск мінометних снарядів у 42 рази, артилерійських – у 2,5 раза. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

2024 року, за словами прем'єра, очікується новий пік зростання виробництва. Цьому сприятиме дерегуляція, яку вже провели.

«Встановили чіткі алгоритми розробки та прийому в експлуатацію продукції. Це приверне до виконання оборонних замовлень ще більше українських виробників. Для узгодження роботи міністерств та відомств, оборонних підприємств та експертного середовища минулого тижня створили Промислово-оборонний комітет України», — сказав глава уряду.

Він також додав, що вже відбулося його перше засідання, на якому було ухвалено низку важливих рішень для синхронізації діяльності уряду та оборонних підприємств, а також для її кращої результативності.

«Україна розвиває власні потужності ОПК, але й надалі потребує підтримки партнерів. Перебуваємо з ними у постійній комунікації. Очікуємо на виконання обіцянки з боку ЄС поставити більше одного мільйона снарядів. Бачимо, що оборонний комплекс Євросоюзу набирає обертів», - наголосив Шмигаль.