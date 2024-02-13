У россиян есть проблемы со связью, несмотря на использование Starlink — ГУР

У российской армии все ещё наблюдаются проблемы со связью, даже несмотря на то, что им удалось получить терминалы спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По словам Юсова, Россия получает терминалы Starlink не официально. Для этого они используют контрабанду, когда через третьи страны организовываются фирмы-прокладки для покупки Starlink.

«Тем не менее у врага остаются и проблемы со связью. И это точечное решение глобально им не помогает, но показывает на весь мир, что «вторая армия мира» не может обойтись без украденных Starlink», - добавил Юсов.

Отметим, что украинские военные сообщают, что ВС РФ все чаще применяют терминалы Starlink на оккупированных территориях. Еще в начале 2023 года сообщалось об использовании терминалов, захваченных российскими силами в ВСУ во время боевых действий.