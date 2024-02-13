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Росіяни мають проблеми зі зв’язком, незважаючи на використання Starlink — ГУР

13 лютого 2024, 18:04

Росіяни мають проблеми зі зв’язком, незважаючи на використання Starlink — ГУР

Російська армія все ще має проблеми зі зв'язком, навіть незважаючи на те, що їм вдалося отримати термінали супутникового інтернету Starlink. Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За словами Юсова, Росія отримує термінали Starlink не офіційно. Для цього вони використовують контрабанду, коли через треті країни організовуються фірми-прокладки для покупки Starlink.

«Проте у ворога залишаються і проблеми зі зв'язком. І це точкове рішення глобально їм не допомагає, але вказує на весь світ, що «друга армія світу» не може обійтися без вкрадених Starlink», - додав Юсов.

Зазначимо, що українські військові повідомляють , що ЗС РФ дедалі частіше застосовують термінали Starlink на окупованих територіях. Ще на початку 2023 року повідомлялося про використання терміналів, захоплених російськими силами у ЗСУ під час бойових дій.

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