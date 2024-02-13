Сырский и Умеров сегодня объехали все горячие точки на фронте

Главнокомандующий Александр Сырский и министр обороны Украины Рустам Умеров сегодня посетили первую линию фронта. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Главком Сырский, министр обороны Умеров сейчас на местах, именно там, на фронте, весь день. Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Решают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление», — сказал Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что на фронте будет усиление дронами и укрепление командных позиций.