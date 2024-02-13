Сирський та Умеров сьогодні об'їхали всі гарячі точки на фронті

Головнокомандувач Олександр Сирський та міністр оборони України Рустам Умеров сьогодні відвідали першу лінію фронту. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

«Головком Сирський, міністр оборони Умеров зараз на місцях, саме там на фронті весь день. Об'їхали сьогодні усі гарячі точки фронту. Доповіли про ситуацію. Вирішують проблеми: комплектація підрозділів, зміцнення, управління», — сказав Зеленський.

Президент України також повідомив, що на фронті буде посилення дронами та зміцнення командних позицій.