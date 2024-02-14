Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников: пострадала женщина

В ночь на 14 февраля на территории России раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона. Сообщается об якобы атаке девяти украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением девяти БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.



Отмечается, что дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (1 БпЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БпЛА).



Гладков добавил, что одна женщина в Валуйском округе получила ранение, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Напомним, в городе Губкин Белгородской области РФ 6 февраля были слышны взрывы. Власти рассказали об атаке беспилотника.