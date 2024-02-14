Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників: постраждала жінка

У ніч проти 14 лютого біля Росії лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Повідомляється про нібито атаку дев'яти українських дронів. Про це повідомили у Міноборони РФ та губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков.



«Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням дев'яти БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплено та знищено над територіями Білгородської (2 БпЛА) та Воронезької (1 БпЛА) областей, а також над акваторією Чорного моря (6 БпЛА).



Гладков додав, що одна жінка у Валуйському окрузі отримала поранення, їй надається вся необхідна медична допомога.



Нагадаємо, у місті Губкін Білгородської області РФ 6 лютого було чути вибухи. Влада розповіла про атаку безпілотника.