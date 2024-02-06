Власти Белгородской области РФ сообщили об атаке дронов: повреждены жилые дома

В городе Губкин Белгородской области РФ сегодня, 6 февраля, были слышны взрывы. Власти рассказали об атаке беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



«Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», — говорится в сообщении.



По его словам, из-за взрыва на территории 4 частных дома есть повреждения, в частности, выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.



Напомним, в ночь на 5 февраля в Российской Федерации в очередной раз работала противовоздушная оборона. В результате чего над Брянской областью якобы сбили дрон.