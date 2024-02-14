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Ночью Силы обороны Украины сожгли колонну РФ под Авдеевкой

14 февраля 2024, 11:33

Ночью Силы обороны Украины сожгли колонну РФ под Авдеевкой

Техника россиян под Авдеевкой. Фото: DeepState Техника россиян под Авдеевкой. Фото: DeepState

Ночью Силы обороны Украины сожгли колонну российской техники у Авдеевки. Об этом сообщает Telegram канал украинского проекта DeepState.

«Ка*апы готовились перекинуть технику в Авдеевку, но между Верхнеторецким и Каменкой были уничтожены. Большая совместная работа всех "авдеевских" бригад и батальонов», — говорится в сообщении.

Техника РФ под Авдеевкой. Фото: DeepState

В Генштабе отметили, что в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать россиян, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

«Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки возле Невельского Донецкой области», — уточнили в генеральном штабе ВСУ.

Согласно отчету военного командования, ориентировочные потери оккупантов за прошедшие сутки составили более 1060 человек убитыми или ранеными, 9 танков, 39 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, три РСЗО и четыре системы ПВО.

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