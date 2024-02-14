Вночі Сили оборони України спалили колону РФ під Авдіївкою

Техніка росіян під Авдіївкою. Фото: DeepState

Вночі Сили оборони України спалили колону російської техніки біля Авдіївки. Про це повідомляє Telegram канал українського проєкту DeepState.



«Ка*апи готувалися перекинути техніку в Авдіївку, але між Верхньоторецьким та Кам'янкою були знищені. Велика спільна робота всіх "авдіївських" бригад та батальйонів», - йдеться у повідомленні.

Техніка РФ під Авдіївкою. Фото: DeepState

У Генштабі зазначили, що в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які не залишають спроб оточити Авдіївку.



«Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 20 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки біля Невельського Донецької області», — уточнили в генеральному штабі ЗСУ.



Згідно зі звітом військового командування, орієнтовні втрати окупантів за добу склали понад 1060 осіб убитими або пораненими, 9 танків, 39 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем, три РСЗВ та чотири системи ППО.