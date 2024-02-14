Россияне утром обстреляли Новогродовку: есть пострадавший и разрушения

Российские оккупанты атаковали Новогродовку в среду, 14 февраля. В результате обстрела есть пострадавший и повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Новогродовской городской военной администрации.



«Россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре города и административным зданиям. Ранение получил один человек, которому была оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.



По состоянию на 7:00 разрушены или повреждены 5 админзданий, 21 многоквартирный жилой дом и кафе.





В ведомстве отметили, что пострадавшим жителям оказывается необходимая помощь строительными материалами за счет материального резерва и благотворительных организаций.



Напомним, в результате атаки на город Селидово Донецкой 14 февраля области разрушены пятиэтажное здание и корпус больницы. Трое людей, в том числе ребенок, погибли, еще 12 — получили ранения.