Росіяни вранці обстріляли Новогродівку: є постраждалий та руйнування

Російські окупанти атакували Новогродівку у середу, 14 лютого. Внаслідок обстрілу є постраждалий та пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Новогродівської міської військової адміністрації.



«Росіяни завдали удару по цивільній інфраструктурі міста та адміністративним будинкам. Поранення отримала одна людина, якій було надано медичну допомогу», — йдеться у повідомленні.



Станом на 7:00 зруйновано або пошкоджено 5 адмінбудівель, 21 багатоквартирний житловий будинок та кафе.





У відомстві зазначили, що постраждалим мешканцям надається необхідна допомога будівельними матеріалами за рахунок матеріального резерву та благодійних організацій.



Нагадаємо, внаслідок атаки на місто Селидове Донецької 14 лютого областізруйновано п'ятиповерхову будівлю та корпус лікарні. Троє людей, зокрема дитина, загинули, ще 12 отримали поранення.