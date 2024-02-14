«Наблюдаю маслянистое пятно»: оккупанты подтвердили уничтожение БДК «Цезаря Куникова»

Перехваченные радиопереговоры россиян с места уничтожения большого десантного корабля «Цезарь Куников» свидетельствуют, что от судна после атаки спецназовцев ГУР МО Украины осталось лишь маслянистое пятно, сообщает ГУР.



Визуальный осмотр места затопления корабля осуществляли вертолеты Ка-52 и Ми-8 государства-агрессора. Ретранслятором информации выступил военно-транспортный самолет Ан-26 ВКС.



«Наблюдаю обломки и маслянистое пятно», — констатировал российский пилот.







В военной разведке добавили, что большой десантный корабль «Цезарь Куников» на протяжении десяти дней находился на стоянке возле специализированной причальной стенки, с которой оккупанты производят загрузку кораблей военным вооружением и техникой.



По предварительной визуальной оценке специалистов ГУР осадки корабля — во время затопления БДК был загружен.



Ранее утром, 14 февраля 2024 года, морские дроны Главного управления разведки подбили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Черном море. Позже в Генштабе подтвердили, что судно оккупантов пошло на дно.