«Наблюдаю маслянистое пятно»: окупанти підтвердили знищення ВДК «Цезаря Кунікова»

Перехоплені радіопереговори росіян з місця знищення великого десантного корабля «Цезар Куніков» свідчать, що від судна після атаки спецназівців ГУР МО України залишилася лише масляниста пляма, повідомляє ГУР.



Візуальний огляд місця затоплення корабля здійснювали гелікоптери Ка-52 та Мі-8 держави-агресора. Ретранслятором інформації виступив військово-транспортний літак Ан-26 ВКС.



«Спостерігаю уламки та маслянисту пляму», — констатував російський пілот.







У військовій розвідці додали, що великий десантний корабель «Цезар Куніков» протягом десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки, з якої окупанти завантажують кораблі військовим озброєнням і технікою.



За попередньою візуальною оцінкою фахівців ГУР осадки корабля — під час затоплення ВДК був завантажений.



Раніше вранці, 14 лютого 2024 року, морські дрони Головного управління розвідки підбили російський десантний великий корабель «Цезар Куніков» у Чорному морі. Пізніше у Генштабі підтвердили, що судно окупантів пішло на дно .