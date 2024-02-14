Приостановлена ​​поисковая операция на месте вражеского авиаудара по пгт Нью-Йорк из-за угрозы обстрелов

12 февраля в результате атаки произошло частичное разрушение подъезда пятиэтажного жилого дома. Предварительно под завалами возможно пребывание двух человек. В течение трех дней спасатели проводили аварийно-спасательные и поисковые работы, но каждый раз из-за прицельных вражеских обстрелов и угрозы жизни приходилось приостанавливать.

Как сообщили в ГСЧС Украины, сегодня принято решение приостановить поисковые работы. Они будут восстановлены при улучшении ситуации безопасности. Предварительно под завалами возможно пребывание двух человек.

В общей сложности в доме проживало 6 человек, 4 из которых находились в подвальном помещении и не пострадали.