Припинено пошукову операцію на місці ворожого авіаудару у смт Нью-Йорк через небезпеку обстрілів

12 лютого внаслідок атаки сталася часткова руйнація під'їзду п'ятиповерхового житлового будинку. Попередньо під завалами можливе перебування двох людей. Протягом трьох днів рятувальники проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи, але щоразу через прицільні ворожі обстріли та загрозу життю доводилося припиняти.

Як повідомили у ДСНС України, сьогодні ухвалено рішення призупинити пошукові роботи. Вони будуть відновлені у разі покращення ситуації безпеки. Попередньо під завалами можливе перебування двох людей.

Загалом у будинку проживало 6 осіб, 4 з яких перебували у підвальному приміщенні та не постраждали.