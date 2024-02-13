Российские оккупанты ранили четырех жителей Донецкой области при обстреле Нью-Йорка и Селидово

За прошедшие сутки, 12 февраля, россияне вновь атаковали мирных жителей Донецкой области, ранив троих человек в населенном пункте Селидово и одного жителя Нью-Йорка. Об этом глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал у себя в Telegram.



«За 12 февраля россияне ранили 4 жителей Донетчины: 3 в Селидово и 1 в Нью-Йорке», — уточнил Филашкин.







Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи на сегодняшний день составляет 1852 человек убитыми и 4554 — ранеными.



Напомним, возле с. Молочарка Константиновской общины Краматорского района в результате детонации взрывоопасного предмета погиб мужчина, еще один получил ранения.