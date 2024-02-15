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РФ атаковала объект инфраструктуры в Запорожье: четверо людей пострадали

15 февраля 2024, 08:14

РФ атаковала объект инфраструктуры в Запорожье: четверо людей пострадали

В Запорожье российские ракеты поразили инфраструктурный объект. Фото: Анатолий Куртев В Запорожье российские ракеты поразили инфраструктурный объект. Фото: Анатолий Куртев

Российская армия обстреляла город Запорожье сегодня, 15 февраля. В результате удара четверо людей получили ранения. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Как отмечается, под атаку попал инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадали четыре человека.



«Повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли)», — отметил он.



Сейчас на местах уже работают соответствующие службы.

Напомним, 15 февраля в Киеве прогремели взрывы. Работает противовоздушная оборона. 

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