РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Запоріжжі: четверо людей постраждали

У Запоріжжі російські ракети вразили інфраструктурний об'єкт. Фото: Анатолій Куртєв

Російська армія обстріляла місто Запоріжжя сьогодні, 15 лютого. Внаслідок удару четверо людей отримали поранення. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.



Як зазначається, під атаку потрапив інфраструктурний об'єкт. За попередніми даними, постраждали чотири особи.





«Пошкодження отримали багатоквартирні будинки, навчальний заклад та приміщення об'єкта торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі)», — зазначив він.





Наразі на місцях вже працюють відповідні служби.



Нагадаємо, 15 лютого в Києві пролунали вибухи. Працює протиповітряна оборона.