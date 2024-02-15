В центре Москвы произошел крупный пожар. Фото: Astra

В российской столице вспыхнул пожар в одном из концертных залов сегодня утром, 15 февраля. Предварительно, площадь пожара — 1 500 квадратных метров. В результате чего один человек пострадал. Об этом сообщают российские СМИ.



Как отмечается, возгорание произошло рано утром в административном помещении «Известия Hall» на Пушкинской площади. Загорелся административный корпус, который был на реконструкции, и еще две нежилых постройки во дворе.



По данным SHOT, пострадал один человек, мужчина получил ожог руки.



На данный момент пожар локализован.



Напомним, в Москве горит завод МиГ на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, пожар возник в реконструируемом цехе, пристроенном к действующему корпусу завода.