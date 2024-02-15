У центрі Москви спалахнула масштабна пожежа

У центрі Москви сталася велика пожежа. Фото: Astra

У російській столиці спалахнула пожежа в одній з концертних залів сьогодні вранці, 15 лютого. Попередньо площа пожежі — 1 500 квадратних метрів. Внаслідок чого одна людина постраждала. Про це повідомляють російські ЗМІ.



Як зазначається, спалах стався вранці в адміністративному приміщенні «Известия Hall» на Пушкінській площі. Зайнявся адміністративний корпус, який був на реконструкції, і ще дві нежитлові будівлі у дворі.



За даними SHOT, постраждала одна людина, чоловік отримав опік руки.



Наразі пожежу локалізовано.



Нагадаємо, у Москві горить завод МіГ на Ленінградському проспекті. За попередніми даними, пожежа виникла в цеху, що реконструюється, прибудованому до діючого корпусу заводу.