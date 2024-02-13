В Москве горит завод МиГ — СМИ

В Москве горит завод МиГ на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, пожар возник в реконструируемом цехе, пристроенном к действующему корпусу завода. Об этом сообщило российское издание Baza.

По данным издания, возгорание произошло на 2 и 3-м этажах здания — причина пожара пока остается неизвестной. Площадь пожара — 70 квадратных метров. Отмечается, что на данный момент проводится эвакуация. К месту происшествия едет несколько пожарных бригад: есть риск перехода огня и на другие здания завода.

Ранее сообщалось, что 12 февраля в российском Ставрополе произошел пожар на территории воинской части.